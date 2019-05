27 maggio 2019- 16:58 Fca: Cgil e Fiom, precondizione è garanzia futuro stabilimenti e occupazione

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "L’importante proposta avanzata da Fca per una fusione paritetica con il gruppo Renault (ritenuta amichevole dal consiglio di amministrazione del gruppo francese) è una conferma che i processi di innovazione che nel mondo stanno coinvolgendo tutti i produttori di automotive, necessitano di grandi investimenti, di nuove alleanze, e di chiare scelte industriali. Fca ha dichiarato che tale operazione non comporterà alcuna chiusura di stabilimenti ma, in assenza, per ora, di indicazioni concrete sul piano industriale, è necessario che le stesse garanzie siano date sulla difesa dei livelli occupazionali e che l’azienda convochi un apposito incontro con tutte le organizzazioni sindacali". Ad affermarlo in una nota congiunta sono Cgil e Fiom - Cgil.Nissan, che ha un accordo con Renault, sottolineano, "non sarebbe coinvolta nell’operazione. È un punto delicato da approfondire meglio sia per quanto riguarda il rapporto con il mercato asiatico, sia per quanto concerne l’esistenza di eventuali sovrapposizioni produttive".