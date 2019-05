27 maggio 2019- 16:58 Fca: Cgil e Fiom, precondizione è garanzia futuro stabilimenti e occupazione (2)

(AdnKronos) - Tra gli azionisti del gruppo Renault, sottolineano Cgil e Fiom, "vi è lo Stato francese. Anche il governo italiano dovrebbe cogliere l’importanza strategica per l’Italia di avere una solida produzione automobilistica e, quindi, della necessità di dotarsi di tutti gli strumenti necessari perché questa fusione, qualora andasse in porto, garantisca risultati positivi per tutte le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese".Per questo, rilevano Fiom e Cgil, "sarebbe utile che il governo si attivasse per aprire un tavolo nazionale sull'automotive, al fine di discutere con urgenza sulle prospettive industriali dell’auto e della componentistica, sul futuro di ricerca e sviluppo nel settore, della mobilità ecosostenibile e sulla salvaguardia dei posti di lavoro". E' infatti necessario e urgente, conclude, "mettere in campo politiche industriali, anche con l'intervento pubblico, nell'automotive come negli altri settori strategici. Per ottenere questi risultati è, infine, indispensabile un’azione comune di tutti i sindacati".