6 giugno 2019- 15:51 Fca: Cirio, 'già chiesto incontro con vertici per prossima settimana'

Torino, 6 giu. - (Adnkronos) - "Ho già preso contatti con Fca per un incontro la prossima settimana con i vertici del gruppo. So che lo stesso ha fatto anche la sindaca Appendino, sarebbe opportuno farlo insieme". Così il presidente eletto della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della partecipazione al presidio dei lavoratori di Mercatone Uno a Beinasco, alle porte del capoluogo piemontese.Interpellato sul mancato via libera del cda di Renault alla proposta di fusione presentata da Fca che, pertanto, l’ha immediatamente ritirata, Cirio ha aggiunto: "nella mia esperienza di europarlamentare a Bruxelles ho capito che quando ci si allea si è più forti per questo avevo visto con favore la proposta""Poi, però - ha proseguito - mi sono molto preoccupato quando il governo francese ha dimostrato di voler entrare nella trattativa con tutto il suo peso e per questo ho chiesto un incontro con i vertici del gruppo, incontro che ora sarà l’occasione per approfondire non solo la proposta iniziale ma anche quello che è accaduto la scorsa notte e gli eventuali sviluppi futuri", ha concluso Cirio.