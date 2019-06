7 giugno 2019- 18:38 Fca: contatti chiusi con Renault, Francia divisa tra delusione e sollievo /Adnkronos

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - (di Emmanuel Cazalé) - La rottura del fidanzamento, sancito nella notte di mercoledì a giovedì con il ritiro della proposta di fusione di Fca a Renault, lascia, dopo oltre 24 ore, un sentimento di amarezza e forse anche di occasione persa in Francia. Ma c'è anche chi non nasconde la propria soddisfazione per un'operazione che qualche perplessità, e anche forte Oltralpe, aveva sollevato. E' al quartier generale di Renault, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, che continua a trasparire ancora molta delusione per questo mancato matrimonio. Anche perché ormai la strada sembrava in discesa. Ora, secondo quanto apprende l'Adnkronos, i contatti tra Boulogne - Billancourt, la sede di Renault, e Fca sono interrotti e, al momento, il dossier sembra chiuso.Per qualcuno, non tutto è perduto e c'è chi scommette che in un futuro prossimo i gruppi potrebbero tornarsi a parlare anche in vista del grande consolidamento del settore che sono in molti a prevedere nei prossimi mesi. "Le discussioni non sono per forza definitivamente interrotte. Basta pensare che è da oltre un anno che Renault e Fca si parlavano", spiega un esperto del settore.La riunione di sei ore del cda di Renault mercoledì sera non lasciava presagire un tale epilogo. "Il board è stato molto lungo, sono stati affrontati tanti aspetti - spiega una fonte vicino al dossier - I membri del Cda, salvo la Cgt, erano intenzionati a votare a favore del progetto e quelli di Nissan ad astenersi. E' stato chiesto un rinvio di cinque giorni della decisione per permettere al ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire di proseguire le discussioni con i partner giapponesi a margine del G20 finanziario". Ma la decisione di Fca di ritirare la sua proposta è stata accolta, almeno dalle parti di Boulogne - Billancourt, come un fulmine a ciel sereno. "C'è molta delusione. Era una buona opportunità. I due gruppi erano complementari e le garanzie chieste dallo Stato francese sembravano essere state riunite", dicono.