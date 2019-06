7 giugno 2019- 18:38 Fca: contatti chiusi con Renault, Francia divisa tra delusione e sollievo /Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Sul fronte sindacale, prevale invece il sollievo. L'operazione tra Fca e Renault, spiega all'Adnkronos Jean - François Pibouleau, delegato del sindacato francese Cgt a Renault, "era un'operazione puramente finanziaria. Siamo contenti che la famiglia Agnelli abbia ritirato la sua proposta. Il nostro grande timore era l'assenza di un progetto industriale e in effetti non c'era alcun progetto industriale in questo dossier", sostiene il sindacalista sottolineando che anche l'operazione con Chrysler "era una operazione puramente finanziaria". Per Fca, rileva, "l'interesse era soprattutto legato alla presenza di Renault nei veicoli elettrici. Zoe in Europa rappresenta una quota di mercato del 33%". La Cgt, aggiunge Pibouleau, "è favorevole ad una partnership industriale, tecnologica e tecnica. Nei prossimi anni saranno necessari importanti investimenti nel settore e noi siamo favorevoli a progetti sviluppati insieme dai costruttori auto come sta già avvenendo. Da uno scambio di azioni chi perde sono i dipendenti, da una partnership industriale chi vince sono i lavoratori". L'operazione tra Fca e Renault, "come è stata progettata -sottolinea ancora Pibouleau-, sarebbe andato a svantaggio dei lavoratori francesi e italiani. La situazione delle fabbriche a Renault è già complicata e lo è probabilmente anche di più in Fca". Infine, questa operazione, "che prevedeva un matrimonio a tre avrebbe avuto molte difficoltà a partire", osserva il sindacalista della Cgt.