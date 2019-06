7 giugno 2019- 18:38 Fca: contatti chiusi con Renault, Francia divisa tra delusione e sollievo /Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Intanto, per Renault, si avvicina una scadenza cruciale: l'assemblea degli azionisti convocata per il 12 giugno. E i fari si puntano su Jean -Dominique Senard, in carica solo da gennaio, che dopo, "il dramma notturno" che si è consumato a Boulogne - Billancourt l'altra notte, è apparso indebolito. Senard si appresta a presiedere la sua prima Assemblea e dovrebbe, comunque, rimanere alla guida della casa automobilistica francese. Anche perché, come scrive oggi 'Le Monde', lo Stato francese "non vorrebbe aggiungere una crisi di governance all'impantanamento attuale" del gruppo dopo le vicende legate a Carlos Ghosn e alla fusione mancata con Fca. E in questo senso vanno lette le dichiarazioni di Le Maire che a 'Le Figaro' assicura che "Senard gode della mia piena fiducia".In Francia, come in Italia, questo mancato matrimonio ha fatto scorrere fiumi di inchiostro. C'è chi, come il direttore e fondatore di 'L'Opinion' ed ex direttore di 'Les Echos' Nicolas Beytout non nasconde il suo disappunto. "E' un vero passo falso quello che ha appena commesso lo Stato francese provocando il fallimento del progetto di fusione tra Renault e Fca. Tutti sembravano rallegrarsi per questo matrimonio. Tutti salvo la Cgt (è un'abitudine) e salvo il concorrente Psa Peugeot Citroen (ed è piuttosto un buon segnale). Sono stati i contrattempi,le esitazioni e le tergiversazioni dello Stato ad aver spinto la Fca a ritirare la sua proposta di nozze, lasciando il gruppo francese nella stretta del suo partner giapponese, l'ombroso e sospettoso Nissan". Per il settimanale francese 'Le Point', invece, è di tutt'altra opinione sostenendo che "l'intransigenza italiana e la sua volontà di chiudere al più presto, senza reali discussioni possibili, sono apparse rapidamente sospette a molti osservatori".