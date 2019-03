5 marzo 2019- 16:54 Fca: Di Maio, 'felice per i 5 mld di investimenti in Italia'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Oggi Fca ha confermato 5 miliardi di investimenti in Italia. Sono davvero felice". Così su 'Facebook' il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio commentando le dichiarazioni dei vertici di Fca."Sono davvero felice per tre motivi! Uno: il nostro ecobonus per incentivare le auto non inquinanti avrà un impatto positivo non solo per l'ambiente, ma anche per l'azienda e i consumatori. Due: lo stabilimento di Mirafiori produrrà la futura 500 elettrica. Tre: lo stabilimento di Pomigliano produrrà la nuova Alfa Romeo Tonale ibrida che vedete in fot. Buon lavoro a tutti", sottolinea Di Maio.