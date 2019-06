3 giugno 2019- 16:22 **Fca: Di Maio, 'seguiamo operazione con Renault, Stato supporta gruppo'**

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Sono in contatto con i vertici di Fca. Stiamo seguendo come Governo l’operazione Fca - Renault che, vista la portata, vede il nostro Paese tra i suoi protagonisti. L’obiettivo dichiarato di questa operazione è una partnership tecnologica che permetta lo sviluppo di nuovi prodotti e la crescita del comparto automotive in Europa e in Italia. Stiamo monitorando l’operazione per conoscere il notevole valore aggiunto che dovrà portare all’Italia". Ad affermarlo in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Lo Stato ha già supportato e supporta Fca in Italia e lo ha fatto attraverso entrambi i ministeri che ho l’onore di dirigere, sia nell’interesse dei lavoratori che dell’azienda", sottolinea.