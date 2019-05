28 maggio 2019- 13:37 **Fca: Elkann, 'con Renault potenziale per partnership con Nissan e Mitsubishi'**

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Ho molto rispetto per Nissan e Mitsubishi, per i loro prodotti e il loro business. La nostra proposta di fusione con Renault creerà il potenziale per costruire una partnership globale con tutte e tre queste grandi aziende, durante questo periodo di trasformazione senza precedenti della nostra industria". Così John Elkann, il presidente di Fca e presidente e ad di Exor al giapponese 'Nikkei'. "Riteniamo che la nostra proposta a Renault sia innovativa sotto molti punti di vista. Proponendo una fusione con Renault, il nostro spirito è quello di trovare uno obiettivo comune che offra vantaggi a tutte le società coinvolte, includendo Nissan e Mitsubishi come partner rispettati e di valore", sottolinea Elkann.