3 marzo 2019- 10:41 Fca: Fim, populismo sindacale Fiom danno per lavoratori (2)

(AdnKronos) - "Le condizioni di lavoro si migliorano stando nel merito delle questioni, con competenza e preparazione e non strumentalizzando e scaricando sulle persone le proprie irresponsabilità", dice ancora Apetino. "La Fiom non può chiedere alla Fim Cisl unità sindacale solo per annunci e mai accettando un confronto sulle questioni di merito. In questi anni l’unità sindacale con la Fiom la ritroviamo troppo spesso davanti al Ministero o alle prefetture quando chiudono le aziende e licenziano i lavoratori e mai quando c’è da confrontarsi e sottoscrivere accordi che garantiscono il futuro e lo sullo sviluppo del lavoro." "Come Fim - conclude Apetino - non permetteremo a nessuno di mettere in discussione l’investimento annunciato pochi giorni fa di un nuovo modello Alfa Romeo a Pomigliano perché il prezzo che pagherebbero i lavoratori di Pomigliano sarebbe devastante".