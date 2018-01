FCA: FIOM, LAVORATORI ITALIANI TROPPO LONTANI DA DETROIT

16 gennaio 2018- 16:16

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "L’ad di Fca ha purtroppo confermato da Detroit, quanto avevamo da tempo già verificato: l’obiettivo della piena occupazione nel 2018 non ci sarà. I numeri parlavano già chiaro ma ora è il momento di aprire un confronto per affrontare l’emergenza occupazionale dei lavoratori di Mirafiori, Pomigliano e Nola". Ad affermarlo in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil.Già a partire dalla scadenza di settembre del contratto di solidarietà a Mirafiori e a seguire per gli stabilimenti campani, sottolinea il sindacalista, "è urgente un confronto con l’azienda e il governo perché è evidente un disallineamento tra il piano produttivo, occupazionale dell’azienda e gli ammortizzatori sociali. I ritardi sull’implementazione dei modelli Alfa e Maserati hanno determinato una incertezza sul futuro a cui si è aggiunta una riduzione dei volumi dell'ultimo trimestre".