FCA: LAPO ELKANN, FIAT 500 DONNA DEL MIO CUORE

4 luglio 2017- 16:11

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - "Cara 500, oggi è il tuo compleanno: 60 anni, un traguardo importante per un'auto come te che, da sempre, ha un posto speciale nel mio cuore. Sei un simbolo che appartiene a tutti noi italiani, un'icona del design e un oggetto del desiderio e di ammirazione mondiale. Ogni volta che ti guido mi incanto, ogni volta che ti vedo e parlo di te è un'emozione fortissima che si ripete. Sei una delle più grandi storie di tutta l'automobile italiana e mondiale, il mio amore infinito per il bello e l'unico, la donna del mio cuore. I Love You, Lapo". Lo afferma Lapo Elkann, nel giorno del sessantesimo compleanno della Fiat 500, il cui rilancio volle fortemente e ad esso contribuì.