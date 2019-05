28 maggio 2019- 17:06 Fca: Le Maire, 'fusione è opportunità per Renault, chiederemo garanzie'

Parigi, 28 mag. (AdnKronos) - "Il progetto di fusione tra Fca e Renault in questo momento non è nella fase del matrimonio ma in una fase di fidanzamento. Non andiamo di fretta e non cediamo alle pressioni. Si tratta comunque di un'opportunità strategica per Renault in un momento di cambiamenti tecnologici senza precedenti nel settore automobilistico che richiederanno non milioni ma decine di miliardi di euro di investimenti. Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, rispondendo ad un deputato francese nel corso del Question Time all'Assemblée Nationale, la Camera dei Deputati francese.Il progetto di fusione, quindi, aggiunge Le Maire, "è una buona opportunità per favorire un consolidamento, per investire e per innovare ma ci vogliono garanzie per i lavoratori, gli azionisti e i compatrioti". Ai vertici di Renault, aggiunge, "chiederò che non vengano chiusi stabilimenti, che vengano mantenuti i livelli occupazionali; che venga rafforzata l'Alleanza con Nissan e che quindi questo progetto si inserisce nell'ambito dell'Alleanza". Per quanto riguarda la governance, inoltre, "chiederemo delle garanzie affinché vengano preservati gli interessi nazionali e che questa fusione si inserisca anche nel grande progetto con la Germania su una filiera europea di batterie elettriche".