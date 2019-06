6 giugno 2019- 13:39 Fca: Le Maire prende atto ritiro offerta, Stato chiedeva 5 giorni aggiuntivi

Parigi, 6 giu. (AdnKronos) - "Un accordo era stato trovato" sulle tre delle quattro condizioni che erano state poste dallo Stato francese "e restava ad ottenere un sostegno esplicito di Nissan". Quindi lo Stato francese "aveva auspicato che il Cda concedesse cinque giorni in più per assicurarsi il sostegno dell'insieme del parti in causa". Così in una nota il ministero dell'Economia francese dopo la decisione di Fca di ritirare la sua proposta di fusione con Renault dopo che ieri il board della casa automobilistica francese aveva rinviato la sua decisione.Il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, si legge nella nota, "prende atto della decisione di Fca di ritirare la sua offerta presentata domenica 26 maggio. Dalla presentazione di questa offerta, lo Stato azionista di Renault, con una quota del 15,01%, ha accolto con apertura questa offerta e ha lavorato in modo costruttivo con l'insieme delle parti in causa".