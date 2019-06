3 giugno 2019- 13:12 Fca: Le Monde, accordo trovato su organigramma, Elkann presidente

Parigi, 3 giu. (AdnKronos) - Un accordo sarebbe stato trovato tra Fca e Renault sull'organigramma della possibile holding che nascerebbe in seguito alla fusione dei due gruppi. L'attuale presidente di Fca, John Elkann diventerebbe presidente del Cda della holding mentre Jean - Dominque Senard diventerebbe il direttore generale dei due gruppi e membro del cda. A rivelarlo è 'Le Monde' in un articolo pubblicato sul proprio sito. La governance così decisa, scrive il quotidiano francese, durerebbe per quatto anni e prevederebbe "un meccanismo di salvaguardia che permetta di evitare che il potere vada nelle mani di un solo azionista". Intanto, aggiunge 'Le Monde', "trattative sarebbero tuttora in corso sulla questione di un possibile dividendo eccezionale versato a Renault per compensare un potenziale squilibrio".