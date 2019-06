7 giugno 2019- 13:28 Fca: Le Monde, dopo stop fusione presidente di Renault indebolito

Parigi, 7 giu. (AdnKronos) - La mancata fusione tra Fca e Renault e il tentativo di rafforzare l'lleanza con Nissan a livello azionario hanno indebolito la posizione del presidente di Renault, Jean - Dominique Senard. A scriverlo è 'Le Monde' in un articolo in cui si parla di una Renault "impantanata" dopo che Fca ha ritirato la sua proposta di fusione e in cui si fa notare che questa vicenda "ha messo in luce il ruolo ambivalente dello Stato francese", azionista di riferimento della casa automobilistica francese con una quota del 15%."Durante tutto il pomeriggio di ieri - scrive il quotidiano francese - i rumors si sono susseguiti nel mondo degli affari parigini: 'Jean - Dominique Senard sta per dimettersi, è imminente'". Le speculazioni intorno ad una destabilizzazione di Senard dopo lo stop al progetto di fusione "sono una prima manifestazione di quello che minaccia di essere una crisi latente per Renault. I due tentativi successivi per rilanciare il gruppo francese lanciato da Senard che è arrivato a gennaio si sono conclusi malamente. Innanzitutto, il progetto di rafforzare i legami azionari tra Renault e Nissan che sono stati respinti dal gruppo giapponese ad aprile e ora l'idea di una fusione con Fca è seppellita".