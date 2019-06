7 giugno 2019- 13:28 Fca: Le Monde, dopo stop fusione presidente di Renault indebolito (2)

(AdnKronos) - E ora, riferisce 'Le Monde', "ci si ritrova con un manager la cui autorità è indebolita che ora si ritroverà a presiedere il 12 giugno la sua prima Assemblea degli azionisti". L'episodio di quella notte del Cda di Renault che ha determinato il ritiro dell'offerta di Fca "lascia il sentimento che il potere a Renault è innanzitutto quello di un duopolio costituito dallo Stato francese e dai dirigenti di Nissan, appoggiati dal governo giapponese". Fonti vicino al ministero dell'Economia francese, poi, scrive ancora il quotidiano transalpino, non nascondono le loro critiche a Senard: "ha discusso con Fca senza mettere al corrente Nissan ed è ritornato da Tokio interpretando male la posizione dei giapponesi. Non ha aiutato", spiegano a 'Le Monde' le stesse fonti.Ma lo Stato francese, comunque, osserva il quotidiano, "non vorrebbe aggiungere una crisi di governance all'impantanamento attuale". E proprio oggi il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a 'Le Figaro' ha confermato la sua fiducia a Senard.