FCA, MIGLIAIA DI CHRYSLER A GOOGLE PER I TAXI AUTONOMI

30 gennaio 2018- 08:19

Roma, 30 gen. (AdnKronos/Dpa) - La divisione statunitense di Fca metterà a disposizione di Waymo, controllata di Google, migliaia di autoveicoli ibridi Chrysler Pacifica per dare il via alla più grande flotta di taxi a guida autonoma. Il lancio del servizio inizierà nel corso del 2018 nella città di Phoenix, capitale dell'Arizona.Già nella seconda metà del 2016, Fca aveva consegnato a Waymo 100 van Pacifica modificati e altri 500 nel 2017. Waymo ha già effettuato i test del servizio in 25 città degli Stati Uniti: oltre a Phoenix, i taxi a guida autonoma sono stati provati ad Atlanta, San Francisco, Detroit e Washington.