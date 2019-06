6 giugno 2019- 14:00 **Fca: ministro francese, 'difendiamo nostri interessi ma porta non chiusa'**

Parigi, 6 giu. (AdnKronos) - Le discussioni tra Fca e Renault "potrebbero riprendere nei prossimi tempi. Vedremo. Non bisogna chiudere la porta, bisogna continuare a lavorare". Così ai microfoni di 'France Info' il ministro dei Conti pubblici francese, Gérald Darmanin dopo che Fca ha ritirato la sua offerta di fusione con Renault. Quello che ci si aspetta dallo Stato francese, spiega Darmanin, "è proteggere l'occupazione industriale in Francia. Lo Stato ha chiesto delle garanzie e, se queste non sono state soddisfatte, ce ne rammarichiamo. Era normale aspettare che queste garanzie venissero rispettate".