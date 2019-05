29 maggio 2019- 14:35 Fca: Nissan non si oppone ma cauta su progetto fusione con Renault

Tokio, 29 mag. (AdnKronos/Dpa) - Nissan è cauta sul progetto di fusione tra Fca e Renault ma, almeno per ora, non si oppone. Tuttavia "molti dettagli devono essere valutati" prima che la casa automobilistica giapponese si esprima ufficialmente sull'operazione. E' quanto scrive 'Nikkei' che cita fonti vicine al dossier. I vertici di Renault, Nissan e Mitsubishi si ritrovano oggi nella sede del gruppo nipponico a Yokohama per discutere dell'Alleanza tra i due gruppi e per parlare del progetto di fusione avanzato da Fca. "Dal punto di vista degli interessi di Nissan c'è la necessità di guarda un po' più da vicino i dettagli del progetto per vedere quale tipo di rapporto contrattuale l'accordo creerebbe", scrive Nikkei citando fonti del dossier ed evidenziando come il Ceo di Nissan, Hiroto Saikawa abbiamo accolto "cautamente" la notizia sul progetto di fusione.Intanto, riferisce Nissan in merito alla riunione dell'Alleanza, "c'è stata una discussione aperta e trasparente sulla recente proposta di Fca al gruppo Renault". Nel corso del meeting "si è anche discusso e concluso positivamente diverse questioni legate all'Alleanza operativa in corso". Alla riunione hanno partecipato Saikawa, i vertici di Renault Jean-Dominique Senard e il numero due Thierry Bolloré e il presidente della Mitsubishi Motors Osamu Masuko.