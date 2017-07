FCA: PALOMBELLA, POSITIVA CRESCITA STABILIMENTO TERMOLI

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - “Con la elezione della nuova segreteria confidiamo di costruire una Uilm sempre più forte ed autorevole nel difendere i lavoratori, con l'azione quotidiana in fabbrica. La crescita dello stabilimento di Termoli rende sempre più urgente la effettiva realizzazione di un sistema di relazioni partecipative, affinché i lavoratori siamo coinvolti e valorizzati nelle nuove sfide". Lo afferma Rocco Palombella, segretario generale della Uilm.Palombella oggi è intervenuto al Consiglio provinciale dell’organizzazione metalmeccanica che ha visto il cambio alla guida della segreteria locale. Antonio Di Pardo, infatti, ha passato il testimone al quarantenne Francesco Guida, che quindi diventa il nuovo segretario generale della Uilm di Termoli; eletto anche come nuovo segretario organizzativo Maurizio Ciarla."Qui si comincia a intravedere – ha ribadito Palombella- il traguardo dei tremila dipendenti ed anzi speriamo che in futuro i colleghi assunti con contratto di somministrazione possano essere stabilizzati. I turni di lavoro sono stati estesi anche al sabato e alla domenica,perché servono sempre di più i prodotti realizzati a Termoli, come il motore T4 e V6 che equipaggia la Giulia e Stelvio, come il 16 valvole per la Fiat Tipo, e i cambi M40 del Ducato. Un buon segno di salute produttiva che vediamo con favore”.