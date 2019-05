27 maggio 2019- 11:09 Fca: Parigi, 'bene progetto fusione con Renault, valutare condizioni'

Parigi, 27 mag. (AdnKronos) - "Il governo francese è favorevole" al progetto di fusione proposto da Fca a Renault e che potrebbe far nascere un gruppo che potrebbe produrre circa 8,7 milioni di veicoli: "ovviamente bisogna vedere le condizioni nelle quali questo progetto si realizzerà che dovrà essere favorevole per lo sviluppo economico e industriale di Renault sia favorevole ai dipendenti" della casa automobilistica francese. "E' una discussione che avremo, anche in quanto azionisti di Renault" (lo Stato francese detiene circa il 15%). Così ai microfoni della radio francese 'Rmc' il portavoce del Governo francese, Sibeth Ndiaye commentando la proposta di nozze avanzata da Fca che prevede la nascita di una società di diritto olandese le cui azioni verrebbero ridistribuite al 50% tra i soci Fca e al 50% restante a quelli di Renault.Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, rileva Ndiaye, "ha incontrato la settimana il numero uno di Renault, Jean-Dominique Senart per discutere con lui di questo progetto di fusione". Il governo francese, quindi, aggiunge, "è favorevole ad un progetto importante che testimonia della nostra capacità a rispondere alle sfide legate alla sovranità economica europea e francese in un contesto di globalizzazione dove ci sono colossi che sono stati creati al di fuori dall'Europa: oggi abbiamo bisogno di colossi che si costruiscono anche in Europa".