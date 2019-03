3 marzo 2019- 14:44 Fca: Rappa (Fiom), 'assurdi attacchi su sciopero'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - “E’ singolare che a fronte di un’adesione del 100% allo sciopero dei lavoratori del reparto di stampaggio dello stabilimento Fca di Pomigliano, il coordinatore nazionale della Fim piuttosto che interloquire con quei lavoratori, compresi i suoi iscritti, sferri un duro attacco alla Fiom accusandola di populismo, di interesse politico e addirittura di voler mettere in discussione gli investimenti". Lo dichiara in una nota Rosario Rappa, segretario generale della Fiom di Napoli. "I lavoratori di Pomigliano - dice - hanno deciso di scioperare perché l’azienda in applicazione del ccsl è passata a 18 turni, senza un confronto, e nonostante l’utilizzo della cassa integrazione nello stabilimento". Per Rappa, "questo comporterà che i lavoratori per alcuni giorni al mese sono in cassa, pur dovendo lavorare alcuni sabati e alcune domeniche al mese. La Fiom continua ad essere disponibile e sollecita la direzione aziendale ad aprire un tavolo di confronto per trovare le soluzioni condivise per far fronte ai picchi produttivi". "Quindi - prosegue il sindacalista - i lavoratori stanno scioperando non contro il lavoro ma per lavorare visto che è dal 2010 che i sindacati firmatari spiegano che il sacrificio del contratto sarebbe stato ripagato da produzioni e assunzioni. Siamo nel 2019 e a settembre bisognerà trovare nuove soluzioni perché i lavori per il lancio del nuovo modello Alfa non sono ancora partiti. Non è certo colpa dei lavoratori il ritardo sulla produzione di auto elettriche e ibride".