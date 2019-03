5 marzo 2019- 16:36 Fca: Sbarra (Cisl), 'investimenti notizia molto positiva'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "E’ una notizia molto positiva per il nostro sistema industriale e per tutto il paese la conferma dei 5 miliardi di investimenti di Fca negli stabilimenti italiani". Lo sottolinea il Segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra. Si tratta, spiega, "di un segnale di fiducia nei confronti del nostro paese e delle capacità professionali dei lavoratori italiani del gruppo Fca. Ma è anche una svolta per l’investimento tecnologico importante annunciato nel segmento delle autovetture elettriche ed ibride che rappresentano indubbiamente il futuro di questo settore". La Cisl, aggiunge Sbarra, "ha sempre creduto e sostenuto gli investimenti di Fca in Italia, per salvaguardare i livelli occupazionali e lo sviluppo di importanti aree del paese. Bisogna continuare su questa strada senza equivoci, con senso di responsabilità, chiedendo all’azienda di mantenere gli impegni di investimento in tutti gli stabilimenti italiani, in modo da ridurre l’impatto degli ammortizzatori sociali e dare slancio a Fca ed a tutto il settore automobilistico nel nostro paese".