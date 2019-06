12 giugno 2019- 17:31 Fca: Senard (Renault), 'futuro non lo so, progetto poteva dare più forza'

Parigi, 12 giu. (AdnKronos) - Il futuro, dopo il ritiro della proposta di Fca per una fusione con Renault, "non lo conosco. Nel contesto attuale dell'industria automobile penso che questa operazione avrebbe dato una forza aggiuntiva al gruppo ed è un progetto che tutti i team all'interno del gruppo vedevano in modo positivo".Così' il presidente di Renault, Jean - Dominique Senard nel corso dell'Assemblea degli azionisti del gruppo francese rispondendo agli analisti in merito al fallimento del progetto di fusione con Fca. Il progetto "resta nella mia testa. Era un progetto di eccezione e notevole"..