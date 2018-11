28 novembre 2018- 19:47 Fca: sindacati domani incontrano vertice, focus su investimenti

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Giornata cruciale di confronto tra sindacati e Fca sugli investimenti del gruppo in Italia per il quadriennio 2018-2022 con le relative allocazioni dei nuovi prodotti per gli stabilimenti italiani. Domani mattina i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri incontreranno al Lingotto il Ceo di Fca, Mike Manley e il responsabile Emea, Pietro Gorlier. Nel pomeriggio la Fiom, che non firmò il contratto oggi in vigore, alle 17 incontrerà la direzione di Fca sul futuro industriale e occupazionale mentre venerdì pomeriggio i metalmeccanici della Cgil incontreranno la direzione di CNHi sugli stessi temi. I sindacati si aspettano dall'azienda "risposte concrete e positive".Nell’incontro di domani a Torino, commenta il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, "ci aspettiamo la definizione delle allocazioni dei nuovi prodotti e i loro tempi di attuazione, decisivi per garantire prospettive positive per gli stabilimenti italiani e per l’occupazione. Per alcune realtà, Pomigliano e il Polo Torinese di Mirafiori e Grugliasco, Melfi non è più possibile attendere ulteriore tempo, gli ammortizzatori a disposizioni sono limitati e in esaurimento. Significa passare dagli annunci ai piani di attuazione, destinando a Pomigliano una vettura premium a fianco della confermata Panda, al Polo Torinese aggiungere alle produzioni del Suv Levante una nuova vettura dopo lo stop di Mito, a Melfi una nuova vettura dopo lo stop della Punto. A seguire poi tutti gli altri stabilimenti, da Cassino a Modena". Indispensabile, poi, aggiunge il sindacalista della Fim, "è esaminare l’avanzamento del piano sulle motorizzazioni elettriche ed ibride e in particolare capire le prospettive degli stabilimenti italiani che producono motori, soprattutto quelli più esposti sul diesel".