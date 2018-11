28 novembre 2018- 19:47 Fca: sindacati domani incontrano vertice, focus su investimenti (2)

(AdnKronos) - Per Uliano, "la presenza domani dei nuovi vertici Fca è sicuramente un segnale positivo, di attenzione verso il nostro paese e verso questo sindacato che nel periodo della crisi con gli accordi ha salvato stabilimenti e occupazione di questo importante gruppo industriale, ci aspettiamo domani pertanto risposte concrete e altrettanto positive, non vogliamo neanche lontanamente esaminare situazioni negative sul fronte occupazionale, che invece stanno caratterizzando in questi giorni le scelte di un importante gruppo automobilistico come Gm".Il segretario generale dell'Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, si dice "fiducioso" in merito al nuovo piano Fca 2018-22. Negli ultimi tempi, rileva, "grosse preoccupazioni sono sorte tra i lavoratori per il continuo ricorso agli ammortizzatori sociali nelle fabbriche italiane Fca a causa del calo della produzione, sebbene il calo sia dovuto ad una diminuzione delle vendite a livello globale delle auto prodotte in Italia". Proprio per questo motivo, aggiunge, "già da tempo chiedevamo di conoscere il futuro degli stabilimenti e soprattutto quando partirà la produzione delle novità annunciate con l’ultimo piano industriale da Fiat Chrysler". "I nostri occhi adesso - prosegue Spera - sono puntati sugli annunci attesi per domani, quando a Mirafiori il responsabile delle attività europee, Pietro Gorlier, al suo debutto, ci illustrerà, entrando nello specifico, i modelli che saranno prodotti negli stabilimenti italiani e con quali tempi. Il nostro auspicio è che domani si possa dare continuità al piano Fca 2018/2022 presentato il primo giugno a Balocco dall’indimenticabile ad Sergio Marchionne", sottolinea ancora Spera che si aspetta "continuità" e "un piano che dia garanzie a tutti gli stabilimenti italiani e quindi ai lavoratori".