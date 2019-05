26 maggio 2019- 17:16 Fca-Renault, alleanza sempre più vicina

(AdnKronos) - Si stringono i tempi per l'alleanza tra Fiat Chrysler e Renault. Nelle prossime ore, infatti, a quanto si apprende, si potrebbero chiarire meglio i termini della nuova partnership anche in considerazione del fatto che domani stesso si terrà il Cda di Renault. Questo farebbe dunque propendere per un'accelerazione dell'annuncio, probabilmente per domani stesso.