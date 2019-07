2 luglio 2019- 10:16 Fdi: Fidanza nuovo capo delegazione al Parlamento europeo

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Carlo Fidanza, 42 anni, è il nuovo capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo. L’indicazione unanime -riferisce un comunicato- è emersa a seguito della riunione della delegazione di Fdi svoltasi nella serata di ieri a Strasburgo. Fidanza, eletto nel 2018 alla Camera dei deputati, è stato eletto lo scorso 26 maggio nella circoscrizione nord-ovest e pochi giorni fa ha scelto di lasciare la Camera per riprendere il suo impegno al Parlamento europeo, dove ha già lavorato nella legislatura ?2009-2014?. Negli ultimi mesi ha coadiuvato Raffaele Fitto, neo eletto co-presidente del gruppo Ecr, nel percorso che ha portato Fratelli d’Italia ad aderire alla famiglia dei Conservatori europei. “Ringrazio per la fiducia Giorgia Meloni e i colleghi Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli e Pietro Fiocchi. Sarà un onore per me -afferma Fidanza- guidare la seconda delegazione più numerosa del gruppo Conservatore che si candida ad essere sicura protagonista di questa legislatura. Difesa della sovranità nazionale, dei nostri confini, dei nostri prodotti di qualità, delle nostre aziende, delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo della nostra Nazione: sono queste le priorità che intendiamo portare avanti nei prossimi cinque anni”.