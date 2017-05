FDI: INAUGURATA A MILANO NUOVA SEDE IN VIA GOLDONI

15 maggio 2017- 19:30

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Fratelli d'Italia ha inaugurato a Milano, in via Goldoni 34, una nuova sede: "Ancora mancava un punto di ritrovo in città che coinvolgesse tutti i milanesi che vogliono partecipare alle nostre attività e alle nostre battaglie politiche", spiegano Riccardo De Corato, capogruppo di Fdi in Regione Lombardia, Carlo Fidanza, responsabile nazionale degli enti locali, e Paola Frassinetti, coordinatrice regionale della Lombardia di Fdi, che hanno organizzato l'evento. Sarà, aggiungono, "un ulteriore legame col territorio, per un partito che ha sempre cercato una stretta unione con i cittadini. Si pare una nuova stagione politica per Fratelli d'Italia".