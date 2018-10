31 ottobre 2018- 16:27 Fdi: La Russa rende omaggio a tomba Evita Peron

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - A margine del vertice dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri del G20 che si tiene a Buenos Aires dal 31 ottobre al 4 novembre, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, si è recato oggi a titolo personale al cimitero di Recoleta per rendere omaggio alla tomba di Evita Peròn. “Sono qui -ha detto La Russa- per rendere omaggio ad un simbolo importante per tutta l'Argentina. Un simbolo dell'amor di Patria e delle politiche fatte nell'esclusivo interesse del popolo. Persone come lei sono ancora oggi un esempio per chi fa politica per la gente e non per interessi economici”.