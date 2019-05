20 maggio 2019- 20:09 Fdi: Meloni, 'io patriota, non prendo soldi da Russia e da nessuno'

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - “Io sono una patriota: non prendo soldi da nessuno e non prenderei mai i soldi da una potenza straniera, per difendere la nostra indipendenza e la nostra sovranità”. Così Giorgia Meloni (FdI), ospite di Otto e mezzo su La7, a chi le chiedeva se Fratelli d’Italia avesse rapporti compromettenti con la Russia.