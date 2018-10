11 ottobre 2018- 12:47 Fdi: Meloni nomina nuovi portavoce provinciali Lombardia

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha nominato tre nuovi portavoce provinciali nella regione Lombardia: Sandro Sisler in provincia di Milano, Gianmario Invernizzi in provincia di Lodi e Alessandro Beduschi in provincia di Mantova. Lo comunica in una nota il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia. "Voglio ringraziare Romano La Russa, Nicola Buonsante e Matteo Masiello per l’ottimo lavoro svolto nei rispettivi territori in questi anni e auguro ai nuovi portavoce buon lavoro -dichiara la portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè-. I prossimi mesi ci vedranno impegnati in molti appuntamenti elettorali che oltre alle elezioni europee, vedranno il rinnovo di quasi mille comuni in tutta la Lombardia". E conclude: "Invito i nuovi portavoce a continuare nel lavoro di sostenere con forza i nostri amministratori sul territorio, valorizzando le attività del partito e lavorando assieme per affrontare i prossimi appuntamenti elettorali sicura che la nostra squadra otterrà grandi risultati".