21 ottobre 2019- 19:56 Fdi: Meloni, 'Parlamento è luogo dove voce cittadini non conta'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il Parlamento è un luogo dove purtroppo quello che pensa la gente non conta più, secondo alcuni la democrazia parlamentare significa io prendo il tuo voto raccontandoti che farò una serie di cose e poi me ne frego di quello ti ho raccontato quando mi hai dato il tuo voto e ci faccio il contrario". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro."Il sale della democrazia -ha aggiunto- è mantenere la parola data, perchè se tu non mantieni la parola che hai dato ai cittadini quando i cittadini ti votano quel voto è inutile. L'unico modo per dare un senso alla democrazia è essere vincolati alle promesse che si sono fatte ai cittadini, altrimenti non conta più niente".