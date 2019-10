20 ottobre 2019- 16:09 Fdi: Meloni, 'se sei donna fatichi tre volte ma a me sfide piacciono'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Se sei una donna devi dimostrare tre volte tanto e spesso per vedere riconosciuto la metà del lavoro che fai. Le sfide mi piacciono". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.