8 luglio 2019- 17:04 Fdi: Montaruli, 'Zingaretti non si degna di dare solidarietà a Meloni'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Un'assessore del Pd a Reggio Emilia ribalta una foto di Giorgia Meloni e la pubblica a testa in giù. Il presidente di Fratelli d'Italia chiama in causa direttamente il segretario Nicola Zingaretti ma lui non si degna nemmeno di rispondere. Zingaretti sei connesso o sei anche tu su qualche nave Ong? Non pretendiamo che venga sospesa perché come dimostra il caso Bibbiano il Pd non sospende mai nessuno ma almeno la solidarietà in questi casi sarebbe d'obbligo”. Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.