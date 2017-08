FDI: TOUR IN SICILIA DOMANI PER GIORGIA MELONI

2 agosto 2017- 14:35

Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - Tour siciliano domani per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. La deputata, accompagnata dal responsabile dell'organizzazione del partito Francesco Lollobrigida, sarà prima a Palermo dove, all'aeroporto Falcone-Borsellino, incontrerà, alle 9.45, i giornalisti. Dopo la conferenza stampa, insieme al coordinatore regionale di Fdi Giampiero Cannella, Meloni farà tappa ad Agrigento e alle 12.30 sarà nella Valle dei Templi per incontrare gli operatori turistici del distretto. Alle 15 visiterà il monumento in memoria di Rosario Livatino, per poi spostarsi a Caltanissetta dove, alle 16, visiterà il centro di accoglienza migranti di Pian del Lago. In alcune tappe della visita di Meloni sarà presente anche il deputato regionale e candidato alla presidenza della Regione Nello Musumeci.