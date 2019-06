19 giugno 2019- 21:26 Fed: Powell, 'taglio tassi? vogliamo quadro più chiaro'

Washington 19 giu. (AdnKronos/Dpa) - "Non c'è stato molto supporto nella riunione di oggi per un taglio dei tassi". Ad affermarlo è il presidente della Fed, Jerome Powell nel corso della conferenza stampa. "Molti vogliono un quadro più chiaro di quanto sta succedendo" per poter prendere una decisione, sottolinea.