FEDERMACCHINE: PREVISIONI 2017 POSITIVE PER INDUSTRIA BENI STRUMENTALI (3)

18 luglio 2017- 21:22

(AdnKronos) - "Di fatto - ha affermato il presidente Federmacchine Sandro Salmoiraghi - con il Piano Nazionale Industria 4.0, l’Italia si è dotata di un piano di politica industriale efficace. Sono pochi i paesi Europei a poter contare su un sistema di supporto e incentivi all’innovazione così strutturato. Iper e Super-ammortamento, Nuova Sabatini, Credito d’imposta per le spese di Ricerca e Sviluppo, Patent Box, misure per le Start-up e le Pmi innovative sono tutte misure che stanno funzionando bene". Per Salmoiraghi "Rispetto ad un primo momento di timore dovuto alla necessità di comprendere e chiarire i termini delle misure, le industrie italiane hanno dimostrato di apprezzare i provvedimenti contenuti nel piano e i dati di raccolta ordini sul mercato italiano lo confermano". Secondo l’indagine svolta dal gruppo Statistiche Federmacchine sulle 13 associazioni federate, rispetto agli ordini raccolti dai costruttori italiani di beni strumentali sul mercato domestico nel 2017, il 65% è stato acquisito in regime di Iperammortamento e il restante 35% con il Superammortamento."Detto ciò i passi da fare sono ancora moltissimi e, per questo - ha continuato Sandro Salmoiraghi - chiediamo alle autorità di governo di non abbandonare il campo proprio ora che le misure cominciano a dare i primi frutti. In particolare, potrebbe essere utile trasformare il Superammortamento in provvedimento strutturale, anche per adeguare gli attuali coefficienti di ammortamento che non corrispondono più alla reale durata dei beni, e prevedere l’inserimento dell’Iperammortamento anche nella prossima Legge di bilancio, prolungandone l’operatività rispetto agli attuali termini fissati".