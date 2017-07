FEDERMACCHINE: PREVISIONI 2017 POSITIVE PER INDUSTRIA BENI STRUMENTALI (4)

(AdnKronos) - "D’altra parte - ha concluso il presidente Federmacchine - corretta e lungimirante è la volontà del governo di attivare lo sviluppo di un grande piano nazionale per la formazione in chiave Industria 4.0. Ma ciò non è sufficiente. Occorre intervenire anche sulle politiche fiscali e contributive anzitutto con l’azzeramento del cuneo fiscale per i giovani neoasunti e una ulteriore riduzione per tutti gli altri".La meccanica italiana "si differenzia dai suoi principali concorrenti per la sua offerta tailor-made, in grado di soddisfare le esigenze del cliente grazie ad un elevato grado di flessibilita` della propria produzione e allo stretto legame con la clientela che ha permesso di attivare un virtuoso processo di adeguamento produttivo. Industria 4.0 spingerà ulteriormente in questa direzione, consentendo un’ulteriore customizzazione della produzione, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, dei Big Data e della Internet of Things", ha commentato Gregorio De Felice, Chief economist Intesa Sanpaolo.