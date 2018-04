18 aprile 2018- 18:32 Fedespedi: Alberti, serve programma Servizi 4.0

Roma, 18 apr. (AdnKronos) - "Subito un Programma nazionale di Servizi 4.0 per accompagnare l’innovazione, la rivoluzione digitale e gli investimenti in formazione della logistica e degli spedizionieri, protagonisti della distribuzione del Made in Italy nel mondo. Siamo pronti a cogliere le sfide della digitalizzazione ma occorre che il campo da gioco globale sul quale lavoriamo ogni giorno abbia regole uguali per tutti". Ad affermarlo in una nota è Roberto Alberti, presidente di Fedespedi, oggi a Milano.Nell’intervento al convegno 'Le nuove frontiere delle imprese di spedizione: e.commerce, ambiente e lavoro', Alberti ha lanciato la proposta di un Programma nazionale Servizi 4.0 da affiancare a Industria 4.0, per “fare squadra” e portare così i prodotti italiani il più efficientemente possibile a destinazione."Noi spedizionieri, grandi e piccoli, siamo gli ‘organizzatori del caos’, coloro che gestiscono la catena logistica per far viaggiare le eccellenze del Made in Italy, la moda, il design, la meccanica e la meccatronica, l’agro-alimentare, in ogni angolo del pianeta. Creiamo valore per le imprese manifatturiere seguendo, anche fisicamente, la merce ovunque", aggiunge.