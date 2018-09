20 settembre 2018- 15:17 Feltrinelli: Napolitano, grande protagonista Italia repubblicana

Roma, 20 set. (AdnKronos) - In occasione della scomparsa di Inge Feltrinelli il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al figlio Carlo una lettera di condoglianze, esprimendogli la propria "commozione per la scomparsa di Inge, per la perdita di una grande protagonista femminile nella vita dell'Italia repubblicana", ricordandone inoltre "l'affetto materno e la maestria con cui ha fatto di te la nuova espressione del mito Feltrinelli nel rapporto con una generazione ancora giovane".