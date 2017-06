FEMMINICIDI: DONAZZAN, DOBBIAMO EDUCARE PER PREVENIRE UN FENOMENO DRAMMATICO (2)

15 giugno 2017- 16:13

(AdnKronos) - Relatori del convegno, la psicoterapeuta Vera Slepoj e il magistrato Carlo Nordio. "Con Vera Slepoj ma anche con la collega sarda Alessandra Zedda, da oltre un anno ci interroghiamo su come riuscire a prevedere il fenomeno del femminicidio e quello più generale sulla violenza delle donne - afferma l'assessore regionale Elena Donazzan -. È infatti mia volontà quella di lavorare sulla parte educativa con l'apporto di professionisti per evitare che, su temi importanti e sentiti come quelli trattati nel nostro convegno, ci si attivi soltanto come reazione ad un triste fatto di cronaca che ingenera le dinamiche che ormai tutti consociamo". "Il nostro compito ambizioso deve essere quello di cambiare la cultura, di prevenire e prevedere questi fenomeni, utilizzando tutti gli strumenti possibili per evitare che accadano fatti drammatici, uno ogni tre giorni, come dicono tristemente le statistiche. Nelle scuole promuoveremo specifici percorsi di educazione alla affettività per dare spinta propulsiva ai nostri obiettivi", conclude Donazzan.