FEMMINICIDIO: 120 CASI IN ITALIA NEL 2016, 1.740 VITTIME IN 10 ANNI

20 luglio 2017- 13:27

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - In comune hanno il genere: sono donne e sono state vittime di violenza, uccise da compagni, fidanzati, mariti e amanti. Nel 2016 i femminicidi in Italia sono stati 110, mentre dal primo gennaio 2017 a oggi sarebbero almeno 17 i casi di donne uccise per mano maschile (maggio 2017). I dati sono emersi durante i lavori del convegno 'Donne Forti per una Europa Forte – Road Map Europea dell’agenda 2030', organizzato a Palermo dalla della Fondazione Friedrich-Ebert. Negli ultimi dieci anni, le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento) in famiglia. Secondo un'analisi dell'associazione Sos Stalking, nel 32,5 per cento degli omicidi di donne avvenuti negli ultimi dieci anni è stata utilizzata un'arma da taglio, nel 30,1 per cento l'assassino ha dato fuoco alla vittima.