FEMMINICIDIO: BOLDRINI, LEGGI NON BASTANO, SERVE MOBILITAZIONE GENERALE

8 febbraio 2018- 14:13

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Pochi giorni dopo Pamela Mastropietro, un’altra giovane vita spezzata dalla violenza. Jessica Valentina Faoro è l’ennesima vittima di una lunga catena di femminicidi che sembra non avere mai fine". La presidente della Camera, Laura Boldrini, in una nota interviene sulla tragedia della giovane uccisa dall'uomo che la ospitava."Un’altra donna uccisa per mano di un uomo che voleva approfittare di lei e di fronte al suo rifiuto le ha tolto la vita. Tutto questo non è più tollerabile. Le leggi da sole non sono sufficienti ad arginare questa carica di violenza nei confronti delle donne. È necessario un profondo cambiamento culturale, che si avvii fin dalle aule scolastiche e una mobilitazione generale di tutte le donne e tutti gli uomini che rifiutano la violenza", conclude la presidente.