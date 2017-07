FEMMINICIDIO: IN ITALIA UNO OGNI 3 GIORNI MA SOTTO MEDIA UE

20 luglio 2017- 13:52

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Nonostante avvenga un femminicidio ogni tre giorni e mezzo, l'Italia non sembra essere il Paese europeo con i maggiori problemi in relazione al fenomeno della violenza sulle donne. Secondo dati (marzo 2017) dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (European Union Agency for Fundamental Rights), i Paesi in cui la violenza contro le donne (fisica e/o sessuale) è più comune sono i Paesi del Nord Europa.L'Italia si attesta sotto la metà della classifica, ben al di sotto della media europea: nel Paese le donne vittime di violenza fisica o sessuale dai 15 anni in poi rappresentano il 27 per cento a fronte del 52 per cento in Danimarca, del 47 per cento in Finlandia, del 46 per cento in Svezia, del 45 per cento nei Paesi Bassi e del 44 per cento in Francia e Regno Unito.