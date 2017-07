FEMMINICIDIO: IN ITALIA UNO OGNI 3 GIORNI MA SOTTO MEDIA UE (2)

20 luglio 2017- 13:52

(AdnKronos) - Sono alcuni dei dati forniti nel corso dei lavori del convegno "Donne Forti per una Europa Forte – Road Map Europea dell’agenda 2030", organizzato a Palermo dalla Fondazione Friedrich-Ebert, che ha dedicato un focus specifico al tema della violenza sulle donne. L’andamento è confermato anche se si analizza il fenomeno solo dal punto di vista delle molestie sessuali (15 per cento in Italia, 32 per cento in Danimarca, 27 per cento in Svezia e Paesi Bassi, 24 per cento in Francia e Belgio) e per quanto riguarda la violenza subita specificamente dai partner. L'Italia si attesta nella fasce più basse (15-20 per cento), mentre nella parte alta della classifica si confermano i Paesi del Nord Europa e i Paesi dell'Est: in questi ultimi sembra proporzionalmente più presente la violenza da parte dei partner rispetto al fenomeno generale.