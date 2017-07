FEMMINICIDIO: IN ITALIA UNO OGNI 3 GIORNI MA SOTTO MEDIA UE (3)

20 luglio 2017- 13:52

(AdnKronos) - Per quanto attiene, invece, alla pericolosità percepita della violenza sessuale, dall'analisi dell'Agenzia emerge che i Paesi in cui le donne raccontano maggiormente casi di violenza sono i Paesi in cui la violenza sessuale risulta essere percepita come meno comune. A questo proposito, in Italia il 90 per cento delle donne pensano che la violenza sessuale sia un problema dilagante, sebbene gli episodi raccontati non arrivino al 20 per cento. Stessa cosa in Portogallo, dove il 93 per cento delle donne pensa che la violenza sessuale sia piuttosto comune, sebbene i racconti di donne che denunciano di aver subito "attenzioni sessuali" rappresenti il 15 per cento dei casi. In Finlandia, si verifica, invece, il fenomeno opposto: meno del 70 per cento delle donne ritiene la violenza sessuale un problema comune, a fronte di una situazione di gran lunga sopra la media europea.