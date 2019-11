4 novembre 2019- 13:23 Ferrari: in 3° trimestre ricavi netti a 915 mln (+9,2%), utile netto -41,1% (2)

(Adnkronos) - Nel trimestre chiuso al 30 settembre 2019 il free cash flow industriale è stato pari a 138 milioni di euro ed è stato trainato principalmente dall'Adjusted Ebitda, compensato in parte da investimenti pari a 145 milioni di euro.Dopo il riacquisto di azioni proprie per 303 milioni di euro completato nei primi nove mesi del 2019 e la distribuzione di dividendi pari a 195 milioni, l'indebitamento industriale netto al 30 settembre 2019 è pari a 369 milioni di euro, rispetto a 370 milioni di euro al 31 dicembre 2018. Le passività per leasing derivanti dall'adozione dell'Ifrs 16 al 30 settembre 2019 sono rimaste praticamente invariate a 63 milioni