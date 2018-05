3 maggio 2018- 16:36 Ferrari: in primo trimestre ricavi netti a 831 mln (+1,3) (2)

(AdnKronos) - L'Adjusted ebit di Ferrari nel primo trimestre si è attestato a 210 milioni di euro, con un incremento di 33 milioni (+18,5%) rispetto all'anno precedente. Al 31 marzo 2018 l'indebitamento industriale netto è stato ridotto a 413 mln, rispetto agli 473 mln del 31 dicembre 2017, grazie alla generazione di un forte free cash flow industriale, inclusi 30 mln in riacquisti di azioni proprie. Gli effetti del pagamento dei dividendi saranno registrati nei trimestri successivi."Dopo aver esaminato con attenzione l'attuale portafoglio e tutte le iniziative per lo sviluppo di prodotto", il Gruppo - si legge in una nota- mira a conseguire una performance di 2 miliardi di euro in termini di Adjusted ebitda e di 1,2 miliardi di euro in termini di free cash flow industriale entro il 2022, e a esaurire l'indebitamento industriale netto (dopo la distribuzione dei dividendi/del capitale ed escluso il riacquisto di azioni) entro il 2021